Ryan Reynolds annuncia la fusione della sua società: lo intervista il suo 'gemello' Gordon

Lo abbiamo visto recentemente nel trailer italiano di Free Guy, ma nei giorni scorsi Ryan Reynolds si è presentato su Instagram nelle vesti di imprenditore, per annunciare una importante novità: la sua società Maximum Effort Marketing si fonderà con Mountain, altro brand dedicato al marketing. La notizia segue quella della cessione di Aviation Gin.

Per annunciare la fusione, Ryan Reynolds ha rispolverato il personaggio di Gordon, il suo immaginario fratello gemello, che lo intervista in un video che possiamo vedere anche nel post Instagram in calce alla notizia. Una gag del genere era stata già utilizzata nel 2017, quando "Gordon" aveva intervistato Ryan Reynolds per GQ.

L'auto-intervista di Ryan Reynolds, che potrebbe recitare nel ruolo di Deadpool in un film Marvel in uscita, contiene naturalmente una serie di momenti esilaranti. "So quanto siano importanti le celebrità soprattutto in tempi di crisi globale. Tu e gli altri a Hollywood siete il nostro ultimo baluardo difensivo" è una delle definizioni usate da Gordon.

Il progetto di Ryan Reynolds è spiegato così: "Maximum Effort Marketing si fonde con Mountain. È un'azienda AdTech che sta rivoluzionando le prestazioni TV: un modo più intelligente di acquistare annunci TV e Mountain ha creato una piattaforma self-service che rende la pubblicazione di annunci TV facile come la pubblicazione sui social media. Maximum Effort Marketing e Mountain si stanno unendo per rendere la pubblicazione di annunci TV più semplice, intelligente e aperta a più aziende."