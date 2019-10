Ryan Reynolds accetta la sconfitta e chiede scusa ad Karen Gillan

Tra amici, in situazioni di competizione, possono volare spesso parole grosse: l'importante è saper accettare la sconfitta e tornare sui propri passi, come fatto da Ryan Reynolds che tramite Twitter si è cosparso il capo di cenere davanti alla collega Gillan.

Come molti di voi ricorderanno, Deadpool e Nebula si sono scontrati la scorsa settimana nell'ambito della Superhero Fantasy Football League, il campionato di Fantasy Football messo su a scopo di beneficenza da Joe ed Anthony Russo.

Su invito proprio dei registi di Avengers: Endgame Reynolds ci era andato giù pesante con Gillan in un video postato nei giorni precedenti al match, scatenando anche la reazione non esattamente morbida dell'attrice di Guardiani della Galassia. A quanto pare, però, la squadra della star di Deadpool ha ceduto sotto i colpi del team rivale, ragion per cui Reynolds è stato costretto a fare ammenda.

"Per prima cosa voglio scusarmi con Karen Gillan per i miei insulti, non è stato carino da parte mia. Vorrei anche congratularmi con lei per la vittoria. Mi ha battuto meritatamente e correttamente. E sapete una cosa? Sono particolarmente fiero di esser stato battuto da Karen, perché è davvero una bella persona e viene da uno dei miei posti preferiti sulla Terra. Viene dalla Scozia, che per me è come una seconda casa. Non ci sono mai stato ma amo Hugh Jackman, Ribelle, Lucky Charms e tutta quella roba lì. Ma voglio ancora ringraziarti per questo match, Karen. Sei stata fantastica" ha ammesso Reynolds dopo la sonora batosta ricevuta.

La Superhero Fantasy Football League continua, intanto: chi saranno i prossimi eroi Marvel a ricoprirsi d'insulti tramite social? Lo scopriremo sicuramente durante le prossime settimane.