Ryan Reynolds: i suoi 5 post più divertenti sono contro i suoi figli!

È un fatto noto che Ryan Reynolds abbia un incredibile senso dell'umorismo e probabilmente è il numero uno nel fare battute sull’essere un genitore. L’attore infatti è padre di tre figlie avute con l’attrice Blake Lively e i suoi post più divertenti sui social sono proprio quelli “contro” le sue pargole.

Sappiamo che Ryan adora le sue figlie ma i suoi tweet sono uno strano modo di dimostrarlo, seppur molto divertente. Come potete vedere in calce alla notizia E!Online ha raccolto i commenti più divertenti dell’attore, si comincia da: "Mia figlia di un anno è ossessionata da Baby Shark. Tutto il giorno. Ogni giorno. C'è solo un modo per risolvere questo problema", ha scritto Reynolds su Instagram condividendo un’immagine dal film horror con protagonista sua moglie Paradise Beach - Dentro l'incubo. Si passa poi a: “Sono andato a Disneyland perché mia figlia è ossessionata da Topolino. Era così eccitata quando sono tornato a casa e gliel'ho detto.”

Un'altra perla dell'attore che ha twittato nel 2015: "Camminerei nel fuoco per mia figlia. Beh, non proprio FUOCO, perché è pericoloso. Ma una stanza super umida. Ma non troppo umida, altrimenti i miei capelli si rovinerebbero."

L'attore recentemente ha ammesso che preferirebbe restare a casa con le sue bambine: "Uscire di : casa sta diventando sempre più difficile", ha rivelato al Today show. “Diventa molto più difficile quando chiedono: 'Dove stai andando? Quando tornerai a casa? Perché mi lasci?'”, forse per questo Reynolds si è preso una pausa dalla recitazione.

Secondo voi Reynolds sta forse incanalando Deadpool in questi tweet impassibili sul suo essere genitore? O forse, semplicemente è solo se stesso? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con la nostra recensione di Free Guy, altro successo dell'attore di quest'anno.