Ryan Potter fece un provino per un ruolo nel The Batman di Ben Affleck

Dovremmo sentir parlare di più del The Batman diretto da Matt Reeves prossimamente, visto che, a quanto pare, la produzione potrebbe iniziare già il prossimo anno con una potenziale release nel 2020.

E non è finita qui, perché secondo gli ultimi report Ben Affleck, volto dell'Uomo Pipistrello sul grande schermo, sarebbe intenzionato ad interpretare il personaggio per un'ultima volta, prima di 'abbandonarlo' definitivamente. Chiaramente non sappiamo (qualora il report sia confermato) se la sua ultima performance sarà proprio in The Batman o meno, visto che, secondo le voci di corridoio, questo stand-alone sarebbe incentrato su un Bruce Wayne molto più giovane di Affleck.

Tuttavia, parlando di "come sarebbe stato", Geoff Johns svela un piccolo aneddoto che potrebbe far luce sul progetto quando era ancora in mano allo stesso Affleck. Stando a Johns, l'attore Ryan Potter, scelto poi come Beast Boy nel serial tv sui Titans, era stato provinato per un ruolo nel film quando avrebbe visto la sceneggiatura di Affleck; il ruolo? Quello di Tim Drake!

Infatti sembra che Affleck e Johns volessero introdurre un nuovo Robin, quello di Tim Drake. Ovviamente ora il progetto è in mano a Reeves che ha completamente riscritto la sceneggiatura, eliminando personaggi e villain, dunque non sappiamo se Drake sarà ancora incluso o meno nella storia.