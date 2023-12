Ryan O'Neal: così Hollywood saluta la star scomparsa

All'età di 82 è morto Ryan O'Neal, ricordato per Love Story, Paper Moon, Barry Lyndon e altre meravigliose pellicole. Moltissime star di Hollywood hanno colto l'occasione per manifestare il loro cordoglio.

"Come essere umano, mio padre era generoso come nessun altro" ha ricordato il figlio Patrick. "Ed era anche la persona più divertente della stanza, e perfino la più affascinante. Insomma, una combo letale".

Ha inoltre continuato: "Amava far ridere le persone, potremmo quasi dire che fosse il suo obiettivo. Non importava in quale situazione si trovasse: se c'era uno scherzo da fare, lui coglieva sempre il bersaglio. Desiderata che gli altri ridessero, e noi lo facevamo sempre. Ogni singola volta. Sì, ci siamo divertiti davvero tanto".

Così aggiunge Barbra Streisand di Funny Girl, Come eravamo ed È nata una stella: "È così triste venire a sapere della morte di Ryan O'Neal. Abbiamo realizzato due film insieme, cioè Ma papà ti manda da sola? [What's Up, Doc?] e Ma che sei tutta matta? [The Main Event]. Era divertente e affascinante, ecco perché lo ricorderanno tutti".

Infine, riportiamo le parole di William Shatner di Star Trek ("Condoglianze alla famiglia di Ryan O'Neal. Un attore meravigliosamente talentuoso, e un amico di Twitter"), così come quelle di Piers Morgan, giornalista ed ex-presentatore di Good Morning Britain: "RIP Ryan O'Neal, 82 anni. La sua interpretazione in Love Story è stata iconica. Attore superbo, vera star del cinema, persona complessa".

Purtroppo, le tragedie non finiscono qui: qualche giorno fa Zack Snyder ha raccontato la tragica storia del fratello, morto soltanto a 19 anni.