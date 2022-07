Ryan Gosling vuole assolutamente entrare nel MCU: 'Sono pronto per fare Captain Canada'

Mentre aspettiamo l'arrivo in streaming del blockbuster Netflix The Gray Man, che lo vede protagonista insieme a Chris Evans, Ryan Gosling vuole entrare nel MCU come ha recentemente ammesso alla stampa, affermando che gli andrebbe bene qualsiasi ruolo se giusto per lui. In una nuova intervista ha proposto di entrare perfino come Captain Canada.

Durante una recente intervista con Josh Horowitz di MTV News (via IndieWire), Gosling ha parlato di quale supereroe vorrebbe interpretare nel MCU. Dopo aver smentito alcune voci di casting, Gosling ha scherzosamente suggerito di essere ancora interessato a entrare nel MCU, ma nei panni di Captain Canada.

"Non importa. Non ero adatto. Ma mi piacerebbe farlo. È solo che... qual è la volta buona? Stavo aspettando la chiamata per Captain Canada".

Nel corso della stessa intervista, Gosling ha smentito le voci secondo cui potrebbe interpretare Nova nel MCU e ha poi dichiarato di voler interpretare anche Ghost Rider. Eva Mendes, compagna di Gosling nella vita reale, ha recitato nei due film di Ghost Rider non appartenenti al MCU al fianco di Nicolas Cage, e ci sono state voci sull'inserimento del personaggio nel MCU. La prima scelta di Gosling, Captain Canada, è un po' più oscura. Il supereroe proviene da un fumetto del 1979. Tuttavia, esiste un supereroe dei fumetti Marvel, Guardian, creato come equivalente canadese di Capitan America.

Per quanto riguarda il motociclista infernale, va precisato che Ghost Rider non è stato ancora svelato in via ufficiale, sebbene le fonti parlino da anni di un forte interesse dei Marvel Studios a riportare sullo schermo il personaggio: con numerosi progetti legati al mondo dell'occulto già usciti o in lavorazione, come Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Moon Knight, Werewolf by Night e Blade, secondo voi nel MCU ci sarà posto anche per Ghost Rider? Ditecelo nella sezione dei commenti.