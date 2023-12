Ryan Gosling in trattative per universi al Marvel Universe? Le ultime novità

Secondo il famoso insider Daniel Richtman, nei giorni Ryan Gosling avrebbe incontrato Kevin Feige riguardo un potenziale ingresso nella saga del Marvel Cinematic Universe.

Non ci sono informazioni né indiscrezioni sul ruolo potenziale discusso, ma in passato il nome di Ryan Gosling era uno dei tanti associati al Dottor Destino per l'imminente reboot dei Fantastici Quattro, e sebbene quel treno sembrerebbe essere definitivamente passato la star potrebbe essere in trattative per interpretare un personaggio diverso. Non sappiamo se l'attore sia ufficialmente in lizza per il Marvel Universe e Richtman non menziona alcun eroe o cattivo specifico, ma secondo le sue fonti sono state 'prese in considerazione diverse ipotesi'.

Per il momento va specificato che si tratta soltanto di un rumor quindi rimaniamo in attesa di maggiori approfondimenti, ma va notato che nei giorni scorsi Ryan Gosling si è improvvisamente liberato dal cast di Wolf Man dopo essere stato a bordo del nuovo remake horror Universal per quasi tre anni. Tra i suoi prossimi progetti, al momento, ricordiamo anche il film prequel Oceans, nuovo film del franchise di Ocean's Eleven nel quale reciterà insieme a Margot Robbie: i due attori interpreteranno i genitori di Danny Ocean, il personaggio interpretato da George Clooney, per una rapina nella Costa Azzurra degli anni '60.

