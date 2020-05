Ryan Gosling torna nello spazio: Phil Lord e Chris Miller alla regia di Project Hail Mary

È Variety a rendere noto che la regia di Project Hail Mary, adattamento del prossimo romanzo di Andy Weir (The Martian) che vedrà come protagonista Ryan Gosling, è stata affidata da MGM al duo Phil Lord e Chris Miller.

È salita a bordo del progetto anche Amy Pascal, produttrice che ha recentemente vinto un Oscar proprio insieme a Lord e Miller grazie all'acclamato film d'animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo. Figurerà inoltre tra i produttori Aditya Sood, presidente della casa di produzione dei due registi che ha collaborato con Ridley Scott per l'adattamento di The Martian.

Stando al report, Gosling ha fatto pressioni sui dirigenti dello studio per affidare il progetto a Lord e Miller ancora prima di aver finito di leggere il romanzo, la cui uscita nelle librerie è prevista per la primavera 2021. È stato trovato anche l'accordo definitivo tra MGM e Universal, che lo scorso anno ha firmato un contratto di prelazione con i creatori di The Lego Movie.

Project Hail Mary è descritto come il "racconto di un astronauta in missione solitaria per salvare il pianeta Terra". A quanto pare, il tono e l'esecuzione del romanzo non si discosterebbero molto dalle atmosfere di The Martian, il film con Matt Damon candidato nel 2016 in sette categorie degli Oscar.

