Ryan Gosling super impegnato: svelato il nuovo film dopo The Gray Man e Wolfman

La star di Drive e La La Land, Ryan Gosling, sarà protagonista del prossimo film del regista Duke Johnson, co-regista di Anomalisa con Charlie Kaufman, che in questo progetto partecipa nel team di produttori. Duke Johnson e Charlie Kaufman tornano a collaborare in un film completamente differente da Anomalisa, intitolato The Actor.

Il film è un adattamento del romanzo scritto da Donald E. Westlake, Memory. Ecco la sinossi ufficiale di The Actor:"La storia si svolge in Ohio negli anni '50, e ha come protagonista l'attore Paul Cole (Ryan Gosling) che dopo un brutale attacco, soffre di una grave perdita di memoria. Paul farà di tutto per tornare alla sua vita a New York e riottenere quello che ha perso: la casa, l'amore, sé stesso".



Per Duke Johnson si tratta della prima regia solitaria, dopo aver co-abitato la postazione dietro la macchina da presa con il regista di Synecdoche, New York per il film d'animazione Anomalisa - leggete la nostra recensione del film di Duke Johnson e Charlie Kaufman - e aver lavorato alle sequenze animate di Sto pensando di finirla qui, diretto proprio da Kaufman.

Ryan Gosling co-produrrà il film ma sarà impegnato anche in tantissimi altri progetti, tra cui The Gray Man, diretto da Anthony e Joe Russo, e Project Hail Mary, per la regia di Phil Lord e Chris Miller. Inoltre Gosling sarà protagonista di Wolfman, diretto da Leigh Whannell.

Lo scorso agosto Charlie Kaufman ha dichiarato che non è Netflix a rovinare i film; lo sceneggiatore e regista ha lavorato con il colosso dello streaming per il suo ultimo film, Sto pensando di finirla qui.