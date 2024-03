Ryan Gosling ha studiato ogni più piccolo dettaglio della performance di Ken agli Oscar

In completo rosa e occhiali da sole, Ryan Gosling ha mandato in visibilio l'illustre pubblico del Dolby Theatre di Los Angeles durante la Notte degli Oscar, esibendosi sulle note della canzone I'm Just Ken, inserita nella track list di Barbie e candidata all'Oscar per la miglior canzone. Un'esibizione certamente non improvvisata.

L'attore ha lavorato alla coreografia per mesi insieme a diversi co-protagonisti e il chitarrista Slash; un'orchestra di 40 elementi, più di 60 Ken e una dozzina di teste giganti di Barbie, hanno reso I'm Just Ken uno dei segmenti più memorabili nella storia degli Oscar.

Molly McNearney, produttrice degli Oscar, ha parlato della performance di Gosling:"Ryan Gosling è un vero professionista, ci siamo incontrati con lui mesi fa su Zoom parlando di quella performance. Anche Greta Gerwig ha contribuito creativamente. Era così concentrato. La sua coreografa, Mandy Moore, è eccezionale, era presente a tutte le riunioni. Anche Mark Robson. Da lì è nato il completo rosa e tutti gli altri vestiti neri. E le scale sullo sfondo". Un omaggio anche alla Old Hollywood e una chiara ispirazione alla performance di Marilyn Monroe in Gli uomini preferiscono le bionde del 1953.

"Era piuttosto chiaro, riguardo alla struttura complessiva" spiega Mandy Moore "Voleva iniziare tra il pubblico, salire sul palco e vedere Mark [Ronson], vedere Andrew [Wyatt, co-produttore], accendere i Ken-delabra, e poi unirsi ai 10 Ken sconsolati sulle scale. Da lì, voleva che il resto del numero si evolvesse come se i Ken venissero da ogni parte. 'Appello a tutti i Ken'. Alla fine, voleva concludere con una grande festa, svelando Slash". L'accompagnamento di Slash a Ryan Gosling ha impreziosito ulteriormente la performance.



Poi una parte improvvisata, con il coinvolgimento al microfono di Greta Gerwig, Margot Robbie, America Ferrera e l'amica Emma Stone. Prima di tornare sul palco si è anche fermato a baciare la mano del cameraman:"Abbiamo provato anche quello" ha dichiarato Moore "Gosling è stato molto gentile, ha detto 'Possiamo assicurarci che Sean [cameraman] sia d'accordo se bacio la sua mano?'". La performance ha divertito il pubblico; Martin Scorsese ha applaudito Ryan Gosling, entusiasta per la sua esibizione.