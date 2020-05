Ryan Gosling, la star di Blade Runner 2049 ha un regola ferrea nel rapporto con Eva Mendes

Ryan Gosling, protagonista di Blade Runner 2049, basa il suo rapporto con la moglie Eva Mendes su una regola adamantina, che le due star seguono rigorosamente da anni e che continueranno a rispettare anche in futuro.

A rivelarla ci ha pensato la Mendes durante una chiacchierata social con i suoi followers: rispondendo ai commenti, l'attrice ha spiegato come mai né lei né suo marito non postano su Instagram o Twitter le fotografie delle loro due figlie, Esmeralda e Amanda, ad oggi immortalate solo da qualche rarissimo scatto da paparazzo.

La Mendes ha spiegato: "Ho sempre avuto dei paletti molto netti quando si tratta del mio uomo e dei miei bambini. Sui social ho parlato di loro e sicuramente continuerò a farlo, sempre entro certi limiti, ma non posterò mai foto della nostra quotidianità. E siccome le mie figlie sono ancora molto piccole e non capiscono cosa significhi davvero postare una loro immagine su Instagram, non ho il loro permesso per farlo. E non posterò nessuna loro foto fino a quando non saranno grandi a sufficienza per darmi il loro consenso. Per quanto riguarda me e Ryan, semplicemente le cose per noi funzionano bene così. Ci piace mantenere la nostra privacy."

