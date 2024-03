Ryan Gosling: 'Spielberg mi ha detto che The Fall Guy è bellissimo, è stato incredibile'

Ryan Gosling e Steven Spielberg si ritroveranno agli Oscar 2024 come presentatori, ma a quanto pare in questi giorni i due artisti hanno avuto modo di discutere di uno dei film più attesi della prossima stagione, ovvero l'action The Fall Guy di David Leitch, di cui la star di Barbie è protagonista.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Variety, infatti, Ryan Gosling ha rivelato che The Fall Guy ha già ricevuto la benedizione di Spielberg, dato che il leggendario regista a quanto pare non ha solo visto il film in super-anteprima negli studi di Universal, ma lo ha anche amato: "L'altro giorno, vedo Steven Spielberg camminare nella mia direzione", ha detto Gosling. “Non conosco Steven Spielberg, quindi pensavo che fosse lì per qualcun altro. Mi dicevo: 'No, non sta davvero venendo verso di me'. Eppure continuava ad avvicinarsi. Alla fine ho detto: 'Io?', e lui ha risposto: 'Sì, tu'. Io ho risposto: 'Mi dispiace, non pensavo che saresti venuto a parlare con me'. Poi mi sono alzato e lui mi ha abbracciato e ha detto: 'Ho appena visto The Fall Guy e mi è piaciuto molto.' Tutto questo per dire che, per quanto mi riguarda, non mi importa più nulla di come andrà il film, se piacerà al resto del mondo oppure no, perché a Steven Spielberg è piaciuto. È stato un momento indimenticabile per me. Sono davvero entusiasta, non vedo l'ora che il film esca al cinema."

The Fall Guy è diretto dal regista di Deadpool 2 e Bullet Train David Leitch, ed è basato sull'omonima serie TV degli anni '80: nel film Gosling interpreta uno stuntman di Hollywood che lavora per una regista (Emily Blunt) che è anche una sua ex fiamma. Quando l'attore protagonista del loro film scompare, lo stuntman si fa avanti per indagare.

Per altri contenuti recuperare il trailer ufficiale di The Fall Guy: il film uscirà in Italia dal prossimo 1 maggio.