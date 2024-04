Ryan Gosling ha fatto il sequel di Papyrus, la celebre parodia di Avatar

Dopo l'enorme successo del 2017, quando recitò in uno sketch umoristico per il Saturday Night Live dal titolo Papyrus, parodia del franchise di James Cameron, Avatar, Ryan Gosling è tornato sul palco del celebre talk show americano e ha rivisitato il video con un sequel, Papyrus 2, online dopo la messa in onda dell'episodio del SNL.

Nel video, Gosling si scatena mentre è impegnato a guardare Avatar - La via dell'acqua durante un intervento chirurgico dentistico, e nota il titolo del sequel di Cameron, e pensa inizialmente che non sia stato utilizzato quel font. Successivamente, si rende conto che lo stile è ancora quello di Papyrus perché il grafico l'ha soltanto messo in grassetto. Una gag che prepara il terreno ad un confronto con il grafico.



Il successo del primo Papyrus fu talmente grande che anche James Cameron disse di aver considerato di cambiare il logo per il secondo film.

Ryan Gosling è tornato sul palco del Saturday Night Live facendo impazzire il pubblico per le sue doti da consumato uomo di spettacolo, in grado di intrattenere le persone grazie al suo talento nella recitazione e nella musica.

La star di Barbie si è esibita insieme a Emily Blunt, una delle protagoniste di Oppenheimer di Christopher Nolan.

La cover di Taylor Swift di Ryan Gosling ha permesso all'attore di dire addio a Ken, il personaggio interpretato nel film di Greta Gerwig.

