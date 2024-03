Ryan Gosling scelto per The Fantastic 4? Le tempistiche potrebbero coincidere

La notizia della settimana, non ancora confermata ufficialmente ma giunta dal noto insider My time to shine, è che Ryan Gosling avrebbe firmato per il MCU in un ruolo ancora sconosciuto, sebbene gli indizi potrebbero puntare a Silver Surfer e all'attesissimo film The Fantastic 4.

Proprio come con Henry Cavill in Deadpool & Wolverine nei panni di una Variante di Wolverine, almeno secondo le indiscrezioni, molti online stanno notando che questi due casting importanti, quello della star di The Witcher e quello della star di Barbie, per quanto non ancora confermati arrivano in un momento molto particolare dei Marvel Studios, con il terzo film di Deadpool ai nastri di partenza (unico titolo del MCU per tutto il 2024 al cinema) e The Fantastic 4 in procinto di iniziare le riprese.

Attualmente, infatti, il film diretto da Matt Shakman è l'unica produzione Marvel Studios pronta a partire, e i cui casting sappiamo per certo essere in corso: le voci su Henry Cavill, iniziate qualche settimana fa, inizialmente avevano parlato in generale di una parte legata agli X-Men, e sebbene molti avessero pensato ai futuri X-Men che i Marvel Studios introdurranno per il post-Saga del Multiverso, le nuove informazioni puntano invece ad un 'ingresso immediato' dell'attore nel franchise, appunto per un cameo nel prossimo Deadpool & Wolverine.

Allo stesso modo, molti in queste ore puntano sul fatto che Ryan Gosling sia stato scelto per un progetto imminente, e l'unico 'disponibile' nel prossimo futuro è proprio The Fantastic Four (considerando che le riprese di Thunderbolts sono già iniziate da quasi un mese). Chiaramente si tratta solo di speculazioni al momento, e My time to shine hello si è limitato a fissare in alto nel suo profilo il post con cui ha 'annunciato' l'ingresso di Ryan Gosling nel MCU senza svelare altri dettagli in merito, ma i nomi caldi sono i soliti: Silver Surfer, Nova o addirittura Dottor Destino.

In attesa di saperne di più, scoprite quale sarà il prossimo film di Ryan Gosling.

