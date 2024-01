Ryan Gosling, la reazione alla vittoria ai Critics Choice è un meme immediato

Barbie fa incetta di premi nel 2024, o meglio la colonna sonora di Barbie: dopo la vittoria di Billie Eilish ai Golden Globe, il film di Greta Gerwig conquista un'altra statuetta ai Critics Choice Awards per la miglior canzone con I'm Just Ken di Ryan Gosling!

Brano tra i più iconici del film sulla popolare bambola Mattel, I'm Just Ken porta con sé tutto il carisma del suo interprete Ryan Gosling confermandosi un vero successo ( a partire dall'EP con diverse versioni del brano). E seppur Gosling non ha vinto nella categoria miglior attore non protagonista, star di Barbie ha stretto a sé il frutto del suo lavoro da vero Ken ma non senza qualche perplessità.

Il video dell'annuncio durante i Critics Choice ha già fatto il giro del web: nella clip si vede Bella Ramsey e Anthony Ramos annunciare la vittoria di I'm Just Ken come Miglior canzone di un film ma il volto di Gosling, inquadrato dalla telecamera, si è dipinto di un'espressione quasi dubbiosa, come si trattasse di uno scherzo. Inutile dire che la reazione di Ryan Gosling è diventata subito un meme!

Dopo il riconoscimento ottenuto da I'm Just Ken, i premi ottenuti da Barbie raggiungono quota sei statuette perdendo così lo scontro con Oppenheimer ai Critics Choice.