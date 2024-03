Ryan Gosling punta l'SNL dopo gli Oscar: la star di Barbie sarà l'host il prossimo mese

Ken approda al Saturday Night Live: Ryan Gosling condurrà il celebre show della NBC per la terza volta il 13 aprile, insieme a Chris Stapleton come musical guest. La notizia arriva dopo l'annuncio di SNL sulla presenza Ramy Youssef e Travis Scott come host del 30 marzo.

Ryan Gosling è reduce dal successo di Barbie di Greta Gerwig, dove interpreta Ken a fianco di Margot Robbie: durante la cerimonia degli Oscar 2024 si è cimentato nella performance di I'm Just Ken, una delle canzoni più amate e più citate del film.

L'interpretazione di Gosling sul palco dell'Academy è diventata subito uno dei momenti più memorabili della serata e ha confermato le grandi capacità comiche di Gosling, che avranno modo di esprimersi ulteriormente durante il Saturday Night Live, in cui è già comparso nel 2015 e nel 2017.

Gosling sarà l'host dell'SNL in vista dell'uscita di The Fall Guy, film di David Leitch in arrivo il 1° maggio in Italia, dove l'attore interpreta lo stuntman Colt Seavers: per i più curiosi, qui potete trovare le prime recensioni di The Fall Guy. Tornando al Saturday Night Live, Gosling apparirà insieme a Chris Stapleton, cantautore e chitarrista country al momento impegnato con il suo All-American Road Show.

Tra i prossimi host del Saturday Night Live ci sarà anche Kristen Wiig, membro del cast dello show tra il 2005 e il 2012. Wiig tornerà sul palco del SNL per promuovere il suo show Palm Royale, in uscita su AppleTV+ e sarà accompagnata da Raye, vincitrice di sei Brit Award.

Su The Marvels è uno dei più venduti di oggi.