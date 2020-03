Ryan Gosling sarà protagonista di The Hail Mary, adattamento del romanzo di Andy Weir

È Deadline ha riportare in queste ore la notizia che Ryan Gosling (First Man, La La Lan, The Nice Guys) sarebbe pronto a tornare nuovamente nello spazio in The Hail Mary, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo scritto da Andy Weir, autore del libro da cui è già stato tratto l'ottimo The Martian di Ridley Scott.

Stando al sito americano, MGM sarebbe attualmente in trattative per spendere milioni di dollari nell'acquisizione dei diritti di sfruttamento del romanzo dello scrittore, tanto per la qualità della storia quanto per il fatto che tra i produttori del film ci sarebbe proprio Gosling con la chiara intenzione di racitare nei panni del protagonista.



The Hail Mary racconta di un astronauta in missione solitaria per salvare il pianeta Terra. A quanto pare il tono e l'esecuzione del romanzo non si discosterebbero molto da quello di The Martian, rivelatosi comunque uno dei migliori film fantascientifici più belli degli ultimi anni con uno straordinario Matt Damon protagonista.



C'è in sviluppo anche un altro film tratto da un romanzo di Weir, Artemis, alla cui guida dovrebbero ancora esserci Phil Lord e Chris Miller. Se trattative e acquisizione finiranno come prevedibile a buon fine per la MGM, la società e Gosling dovrebbero mettere The Hail Mary in corsia produttiva preferenziale.