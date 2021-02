Ryan Gosling protagonista di The Actor, il nuovo film di Duke Johnson

Ryan Gosling ha trovato un nuovo progetto a cui lavorare: l'impegnatissimo attore ha infatti ottenuto il ruolo da protagonista nel nuovo film di Duke Johnson, The Actor.

Anche Produttore del film assieme a Ken Kao, Abigail Spencer, Paul Young e lo stesso Johnson, Gosling darà il volto al personaggio principale dell'ultimo romanzo di Donald E. Westlake, Memory, un noir scritto negli anni '60, ma pubblicato postumo.

Come riporta Deadline, in The Actor Gosling sarà infatti Paul Cole, "attore newyorchese che viene picchiato e abbandonato per strada, creduto morto, nell'America del 1950. Privato dei suoi ricordi, vaga per una misteriosa cittadina dell'Ohio, mentre cerca di tornare a casa, ritrovare la sua identità e riprendere in mano la propria vita. The Actor segue un percorso in cui molti potranno rivedersi: trovare una casa, trovare l'amore, e trovare sé stessi".

La sceneggiatura è scritta Stephen Cooney assieme a Johnson.

Al momento non abbiamo informazioni su quando dovrebbero partire le riprese, ma considerati i già numerosi progetti in cantiere per Gosling, come The Gray Man dei Fratelli Russo, Hail Mary per la MGM o Wolfman di Leigh Wannell per Universal Pictures, è possibile che ci voglia ancora un po' affinché si passi alla fase di produzione di The Actor.