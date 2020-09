Ryan Gosling, i prossimi ruoli al cinema: da Wolfman al kolossal Netflix con Chris Evans

Di ritorno questa sera nelle tv italiane con Il caso Thomas Crawford, Ryan Gosling è assente dalle sale cinematografiche da ormai due anni, quando ha vestito i panni di Neil Armostrong in First Man - Il Primo Uomo di Damien Chazelle. Quali sono dunque i prossimi progetti cinematografici a cui prenderà parte?

Andando in ordine cronologico per quanto riguarda gli annunci, lo scorso marzo è stato rivelato che l'attore tornerà nello spazio in The Hail Mary, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Andy Weir (The Martian) la cui regia è stata affidata a Phil Lord e Chris Miller. Descritto come il "racconto di un astronauta in missione solitaria per salvare il pianeta Terra", il film a quanto pare avrà un tono simile a The Martian di Ridley Scott.

Dopo il successo de L'Uomo Invisibile, Universal ha deciso di portare avanti il proprio Monster Universe con un reboot di Wolfman con protagonista proprio Gosling, che per l'occasione sarà diretto da Leigh Whannell dopo l'ottimo lavoro svolto per l'horror con Elizabeth Moss. Stando ai primi report, il nuovo Wolfman sarà ambientato nei giorni nostri e presenterà delle atmosfere simili a quelle de Lo Sciacallo - Nighcrawler con Jake Gyllenhaal.

Dulcis in fundo, lo scorso luglio Gosling ha preso parte ad uno dei blockbuster più attesi dei prossimi anni: l'attore apparirà al fianco di Chris Evans in The Grey Man, kolossal d'azione targato Netflix affidato ai registi di Avengers: Endgame Joe ed Anthony Russo. Con un budget previsto di oltre 200 milioni di dollari, si tratterà della più grande produzione Netflix di sempre nonché del primo capitolo di una potenziale saga alla 007. Nel film Gosling vestirà i panni di Court Gentry, ex-agente CIA ora assassino al soldo del miglior offerente che dà la caccia in giro per il mondo al suo ex-superiore Lloyd Hansen (Evans).



Quale tra i film citati attendete di più? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.