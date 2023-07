Ryan Gosling: quali sono i prossimi progetti della star di Barbie?

Uno come Ryan Gosling è certo abituato a sedersi sugli allori: il Ken di Barbie è pronto a ripartire alla grande dopo lo strepitoso successo del film di Greta Gerwig, con più di un progetto in arrivo nei prossimi mesi a prometterci che non avremo tempo di sentire la mancanza della star di La La Land e Drive.

Mentre Margot Robbie e soci continuano ad infrangere record con Barbie, infatti, in cantiere ci sono già un bel po' di film nei quali la figura del nostro Ryan sarà ovviamente centrale: primo in ordine temporale è The Fall Guy, adattamento dell'omonima serie TV degli anni '80 in arrivo il 1 marzo del 2024 e con Dwayne Johnson ad affiancare Gosling.

Si passa quindi a The Gray Man 2, sequel del film che ha visto Gosling recitare al fianco di colleghi del calibro di Chris Evans e Ana de Armas: in questo caso, però, la data d'uscita è ancora da definirsi; da definirsi sono infine anche le finestre di lancio di Project Hail Mary, storia di un astronauta che soffre di perdite di memoria, e di Wolfman, nuovo capitolo di quel Dark Universe targato Warner che sta decisamente faticando a decollare.

Quale di questi progetti vi incuriosisce di più? Fatecelo sapere nei commenti! Tornado ai giorni nostri, intanto, scopriamo insieme se ci sono scene post-credit in Barbie.