Ryan Gosling è pronto a diventare Batman per il regista Damien Chazelle

Durante un'intervista concessa a Variety per la promozione del loro nuovo film, Il Primo Uomo, la star Ryan Gosling ha scherzato sull'eventualità di interpretare il celebre supereroe DC, Batman.

Come accade spesso in questo periodo storico, nel quale i film di supereroi sono al centro del cinema mainstream, le domande ad un certo punto si sono concentrate sui cinecomics: l'attore, per sottolineare la fedeltà a Damien Chazelle, ha affermato che qualora il regista fosse interessato a dirigerne uno lui sarebbe disposto a seguirlo nell'avventura. Nello specifico, Gosling ha scherzato sul fatto che vorrebbe interpretare Batman.

Il prossimo film sul Cavaliere Oscuro sarà scritto e diretto da Matt Reeves, ma ancora non sappiamo chi verrà reclutato per impersonare il protagonista Bruce Wayne. Come vi abbiamo riportato, il futuro di Ben Affleck nell'universo cinematografico DC è quanto mai incerto, ma ovviamente le parole di Gosling non hanno nulla a che vedere con quel progetto. Ciononostante l'affiliazione fra l'attore e il giovane regista sembra quanto meno inossidabile, e il sodalizio artistico potrebbe continuare in futuro.

Voi Gosling lo preferite nei lavori di Chazelle oppure nelle opere di Nicolas Winding Refn, l'altro autore a cui la star è particolarmente legata? E soprattutto, prima o poi vorreste vedere l'attore in un cinecomic, magari proprio nei panni di Batman? Fatecelo sapere nei commenti!