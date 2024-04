Ryan Gosling promosso da Taylor Swift: la cover di All Too Well le è piaciuta!

Sabato sera Ryan Gosling ha dato spettacolo sul palco del Saturday Night Live, esibendosi anche con una cover di All Too Well, celebre brano di Taylor Swift. Cercando di rompere con il personaggio di Ken, Gosling ha interpretato, a modo suo, la canzone della cantante, insieme ad Emily Blunt.

Intervenuta su Instagram, Swift ha commentato:"All Too Well (Versione di Ryan ed Emily!!!). Guardatemi mentre mi sorprendo a cantare questa versione da sola. Questo monologo è fantastico". Dopo la performance virale di Ryan Gosling agli Oscar, la star di Barbie è tornata sul palco a far impazzire i fan e gli spettatori.

All Too Well è una canzone scritta da Taylor Swift insieme a Liz Rose per il suo quarto album in studio, Red, pubblicato nel 2012. La cantante ha inciso di nuovo la canzone e l'ha inclusa nel rilancio di Red (Taylor's Version) nel 2021. La cantante ha anche incluso una 'Versione di 10 minuti' della canzone, accompagnata da un cortometraggio diretto da lei stessa, con Dylan O'Brien e Sadie Sink.



Nella versione del SNL, Gosling e Blunt tentano di rompere con i rispettivi personaggi in Barbie e Oppenheimer:"Ma non riesco proprio a lasciare andare Ken perché eccoci di nuovo indietro nel 2023, era l'estate del 'Barbenheimer', eravamo solo io e te, ubriachi di birra, senza peli sul corpo. Ora è il momento di dire addio a Ken" sono alcune delle parole cantate dalla coppia sul palco. La coppia ha recitato insieme in The Fall Guy e l'esibizione sulla canzone di Swift è un omaggio al loro nuovo film e all'utilizzo rilassante della musica di Swift da parte dell'attore.



Non perdetevi l'esibizione di Ryan Gosling su All Too Well di Taylor Swift.

