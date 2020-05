Ryan Gosling è un papà incredibile: parola di Eva Mendes

I social sono quel luogo dopo chiunque può dire la sua, arrivando addirittura a criticare le capacità genitoriali di qualcuno guardando magari un'immagino o chissà cosa, che è poi quanto accaduto a Ryan Gosling, preso di mira da un fan che ha messo in dubbio la sua bontà come padre, difesa però strenuamente dalla moglie Eva Mendes.

Il fan in questione ha suggerito che Eva Mendes sia in realtà una "madre single", relegata al ruolo con una carriera messa da parte per permettere a un marito, compagno e padre assente di continuare a lavorare. Lo ha scritto proprio così, mettendo in risalto dei dubbi non richiesti su di una relazione che non lo riguarda.



Questo ha fatto infrangere a Eva Mendes la sua ferrea regola nel mantenere privata la sfera privata, arrivando proprio a difendere Gosling via social così da assicurarsi che i suoi follower capiscano quanto l'interprete di La La Land e The Nice Guys sia "un padre eccezionale". La Mendes ha infatti risposto al fan:



"Grazie per l'onestà del suo commento. Ecco la mia altrettanto onesta risposta. Adoro le donne. Sono una delle più grandi sostenitrice delle donne. Adoro interconnettermi con le donne. Ecco perché ho questa pagina. Quando allora dico che sono una mamma stanca e voglio interfacciarmi con le altre mamme stanche non intendo lasciare da parte i padri o compagni che fanno così tanto per i loro figli. Solo che personalmente voglio connettermi con altre donne, senza deprezzare in alcun modo il valore del ruolo paterno. Ed è anche per questo che non parlo mai di Ryan e di tutte le cose meravigliose che fa come padre, perché amo mantenere quella sfera completamente privata".



E continua: "Non voglio in alcun modo coinvolgerlo o coinvolgere la sua capacità genitoriale, perché non mi sento a mio agio ad oltrepassare quel confine che mi ero prefissato. Sento che è meglio parlare di quello che mi mette a mio agio, senza coinvolgere lui o i miei figli. Non si tratta di essere cauti o strani, ma solo di mantenere intatta la sfera privata in campo pubblico. Ha senso? Mi auguro di sì. Perché questa è la mia risposta onesta".



Eva Mendes e Ryan Gosling stanno insieme dal 2011, conosciutisi sul set di Come un Tuono di Derek Cianfrance. Hanno due figlie, Esmeralda e Amada, e sono sposati da quattro anni. Una delle coppie attualmente più solide di Hollywood.