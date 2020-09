Ryan Gosling, un nuovo film per la star: sarà diretto dal regista di Deadpool 2

Stando a quanto riporta in esclusiva Deadline, la Universal Pictures ha firmato un accordo per un film, ancora senza titolo, che sarà diretto da David Leitch (Deadpool 2, Fast & Furious - Hobbs & Shaw) e avrà per protagonista Ryan Gosling. La sceneggiatura sarà di Drew Pearce, che ha già collaborato col regista per lo spin-off di Fast & Furious.

Per ottenere il film, a quanto pare Universal ha vinto un'asta infuocata, a cui partecipavano anche Netflix, Paramount e MGM. Si parla di un accordo a sette cifre.

Il film è prodotto da Guymon Casady con la Entertainment 360, insieme alla 87North di Kelly McCormick, moglie di David Leitch, e alla casa di produzione dello stesso Ryan Gosling.

Non si sa ancora molto sulla trama del film, ma sembra si tratti di un progetto molto personale di David Leitch. Il regista è uno dei pochi esempi di stuntman e coordinatore stunt passato dietro la macchina da presa. Chissà che il nuovo film non intenda raccontare quel mondo: del resto il recente Oscar assegnato a Brad Pitt per il ruolo di Cliff Booth in C'era una volta a Hollywood dimostra un crescente interesse verso gli stuntman, e anche Ryan Gosling ha già interpretato un ruolo del genere per ben due volte, in Drive (2011) e in Come un tuono (2012).

