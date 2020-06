Ryan Gosling, nuovi entusiasmanti dettagli sull'atteso sci-fi Project Hail Mary

The Hollywood Reporter segnala nuovi aggiornamenti per Project Hail Mary, nuovo sci-fi diretto dagli acclamati registi Phil Lord & Chris Miller con protagonista Ryan Gosling, che torna nello spazio dopo il successo di First Man di Damien Chazelle.

Il film, basato su un nuovo romanzo di Andy Weir, celebre scrittore al quale si deve anche The Martian di Ridley Scott, ha assunto anche Drew Goddard, che venne nominato per un Oscar per la sua sceneggiatura non originale dello sci-fi con Matt Damon.

L'autore, nel corso della sua carriera, si è fatto anche un nome per il suo lavoro tra sceneggiatura e regia su opere del calibro di Daredevil, Cabin in the Woods e 7 Sconosciuti al El Royale, sua ultima opera da regista. Stando a quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Goddard non scriverà la sceneggiatura di Project Hail Mary - che sarà curata da Lord & Miller - ma è stato assunto per aiutare a dare corpo alla storia. Una notizia di certo entusiasmante per gli appassionati di fantascienza, consolidata dal fatto che il contratto di Goddard prevede un'opzione per accreditarlo in fase di sceneggiatura qualora l'autore riesca a liberarsi da precedenti impegni.

Per quanto ne sappiamo finora, il film è incentrato su "un astronauta che si sveglia in un'astronave a milioni di miglia di distanza da casa, con i due compagni di equipaggio morti e nessun ricordo della sua missione o del suo nome. Ma quest'uomo scoprirà presto che l'umanità deve trovare il modo di sopravvivere da una minaccia che rischia di estinguerla".

Lord e Miller saranno anche produttori insieme a Gosling ed Amy Pascal.