Ryan Gosling non canterà I'm Just Ken agli Oscar? 'Non mi hanno invitato'

Il nuovo anno è arrivato marzo mese degli Oscar 2024. In lizza per Migliore Canzone Originale ci sono tre canzoni del film di Greta Gerwig, tra cui: I'm Just Ken. Dunque c'è la possibilità che Gosling la canti alla premiazione? Vediamo insieme come ha risposto l'attore.

Durante un'intervista per W Magazine, Ryan Gosling ha rivelato: "Beh, non sono stato invitato. E non ci stavo pensando fino ad ora, e ora è l'unica cosa a cui penserò. Ti pagano per cantare agli Oscar? Devi guidare da solo? Che tipo di gratta e vinci c'è dietro? Almeno ti vengono a prendere, no?". L'attore ha fornito una risposta davvero esilarante.

Com'è nata I'm Just Ken? A tal proposito vi riportiamo una vecchia dichiarazione: “Ecco come abbiamo realizzato la canzone: Greta (Gerwig) ci ha mandato questa sceneggiatura incredibile, e sapevamo fin da subito che dovevamo scrivere una canzone per Ken. Stavo camminando verso lo studio una mattina e la frase “I’m just Ken, everywhere else i’d be a ten” è comparsa nella mia mente, e ho pensato “Oh, sembra l’inizio di un coro”, ha affermato Mark Ronson, il compositore della colonna sonora di Barbie.

Vi piacerebbe vedere Ryan Gosling cantare I'm Just Ken agli Oscar 2024? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra!