Ryan Gosling è Neil Armstrong nelle prime foto di First Man di Damien Chazelle

Universal Pictures ha pubblicato, tramite People Magazine, le prime foto di Ryan Gosling nel ruolo di Neil Armstrong per il nuovo film diretto dal regista di Whiplash e La La Land, Damien Chazelle. I due sono tornati a collaborare insieme subito dopo lo strepitoso successo del film musicale dove Gosling è protagonista insieme ad Emma Stone.

First Man è basato sulla biografia di James Hansen, 'First Man: A Life Of Neil A. Armstrong'. Damien Chazelle ha spiegato il motivo per il quale è rimasto affascinato dalla figura di Armstrong e la scelta di Gosling per il ruolo:"Di Armstrong mi ha affascinato il suo essere una specie di mistero. Pur essendo qualcuno che ha compiuto una delle cose più complicate che si possa mai realizzare, l'essere umano è un po' un enigma. La prima volta che ho incontrato Ryan stavo per proporgli questo ruolo, prima di girare La La Land, quindi è stato un sogno averlo nella parte".

Scritto da Josh Singer, First Man è prodotto da Wyck Godfrey e Marty Bowen. Claire Foy interpreta la prima moglie di Armstrong. Sull'alchimia fra i due attori, Chazelle ha raccontato:"C'era questo feeling tra Ryan e Claire sullo schermo che li faceva sembrare i giovani Neil e Janet Armstrong di cui avevo letto la storia. Neil Armstrong era un uomo di poche parole che lavorava e otteneva il risultato sperato".

Il cast del film è completato da Corey Stoll nel ruolo di Buzz Aldrin, Kyle Chandler in quello di Deke Slayton, Jason Clarke nei panni di Ed White, Shea Whigham in quelli di Gus Grissom, Jon Bernthal nel ruolo di David Scott e Brian d'Arcy James che sarà Joseph A. Walker, con Pablo Schreiber nei panni di Jim Lovell.

First Man, in arrivo nelle sale il 12 ottobre, racconta lo sbarco sulla Luna e le vicende personali dei protagonisti di quello storico traguardo.