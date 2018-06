Ryan Gosling è Neil Armstrong nel poster di First Man: domani il trailer!

La Universal Pictures ha rilasciato la prima locandina di First Man, il film in cui Ryan Gosling interpreta il ruolo di Neil Armstrong, il primo astronauta che ha camminato sulla Luna.

La pellicola è diretta da Damien Chazelle, che ha già diretto Gosling nel film premio Oscar La La Land. First Man è un film che si concentra sull'esperienza di sopravvivenza che Armstrong ha dovuto esperire durante la famosissima missione Apollo 11, entrata ornai nella storia.

Nel film vedremo anche Claire Foy, che interpreta il ruolo della moglie di Armstrong, Janet. Ma il poster non è l'unica cosa che vedremo di First Man questo fine settimana: in nottata dovrebbe arrivare il trailer del film che, a questo punto, dopo aver visto la locandina, aspettiamo con grande impazienza.

Che ve ne pare di questo poster?

Nel cast del film : Corey Stoll nei panni di Buzz Aldrin, Kyle Chandler in quelli di Deke Slayton, Jason Clarke nelle vesti di Ed White, Shea Whigham in quelle di Gus Grissom, Jon Bernthal nel ruolo di David Scott e Brian d'Arcy James come Joseph A. Walker e Pablo Schreiber nei panni di Jim Lovell. First Man arriva al cinema il 12 ottobre.