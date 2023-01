Ryan Gosling nel Marvel Cinematic Universe? La star è Sentry nella nuova fanart

Da diversi anni il nome di Ryan Gosling circola intorno ai progetti del Marvel Cinematic Universe ma sinora nulla si è concretizzato. L'attore aveva espresso il proprio interesse al ruolo di Ghost Rider e Kevin Feige aveva mostrato entusiasmo alla possibilità di vedere la star nel franchise. Ora i fan provano a suggerire un nome.

Ryan Gosling sarà Ken in Barbie, il nuovo film di Greta Gerwig ma il suo futuro potrebbe essere nel Marvel Cinematic Universe. Una fanart pubblicata su Twitter nelle ultime ore mostra Ryan Gosling nei panni di Sentry, uno dei personaggi ai quali è stato accostato insieme a Silver Surfer.



Ma se quest'ultimo sembra un'opzione piuttosto remota, l'inizio della produzione di Thunderbolts potrebbe rendere più plausibile la presenza di Sentry, che potrebbe inizialmente far parte della squadra.

Comunemente associato a Superman, Sentry è in realtà un personaggio profondamente diverso dall'iconico supereroe DC.



Robert Reynolds è diventato un supereroe dopo aver bevuto un siero che gli ha conferito i poteri. Secondo diverse indiscrezioni Sentry sarà il villain di Thunderbolts e i fan sperano che Ryan Gosling possa essere scelto ed entrare finalmente nel Marvel Cinematic Universe.



Lo scorso anno BossLogic aveva ipotizzato un futuro da Ghost Rider per Ryan Gosling dopo le sue parole di apprezzamento sull'ipotesi di interpretare il personaggio in passato portato sul grande schermo da Nicolas Cage.