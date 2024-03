Ryan Gosling lancia la sua casa di produzione e firma subito un contratto con Amazon MGM

È un periodo d'oro per Ryan Gosling, dopo il successo in Barbie di Greta Gerwig nel ruolo di Ken al fianco di Margot Robbie, che gli è valso una candidatura all'Oscar. L'attore ha deciso di aprire una nuova casa di produzione e senza perdere tempo ha stretto un importante accordo con Amazon MGM per il prossimo futuro.

Ryan Gosling ha lanciato General Admission, che gestirà insieme a Jessie Henderson, ex dirigente di Apple Original Films. In base a quanto dichiarato, la casa di produzione lavorerà a film d'intrattenimento di tutti i generi per il cinema e per lo streaming.

In virtù dell'accordo con Amazon MGM, lo studio potrà visionare i lungometraggi narrativi prodotti da General Admission, alcuni dei quali saranno con Gosling protagonista. L'accordo è su base triennale. Nell'ultimo periodo la star ha partecipato a parecchi progetti cinematografici; Ryan Gosling si è esibito agli Oscar con la canzone I'm Just Ken, candidata per il film Barbie di Greta Gerwig.



Gosling è già produttore dell'imminente The Fall Guy, nel quale recita al fianco di Emily Blunt. Attualmente è impegnato dietro le quinte del film di Phil Lord e Chris Miller, Project Hail Mary, basato sul bestseller di Andy Weir, in collaborazione proprio con Amazon MGM.

Nei giorni scorsi è stato annunciato che Ryan Gosling ha firmato con Marvel per entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe.



In che ruolo lo vedreste bene nel franchise?

