Ryan Gosling è di nuovo Ken nel video 'Merry Kristmas Barbie'

Era già nell'aria ipotesi che Ryan Gosling tornasse con una nuova versione di I'm Just Ken e così è stato: preparatevi a cantare a squarciagola "I'm Just Ken (Merry Kristmas Barbie)"!

Dopo che Ryan Gosling ha ottenuto una nomination ai Grammy, I'm Just Ken non sarebbe potuta rimanere tra i confini color confetto di Barbieland. Sfruttando il periodo natalizio e l'incredibile contrasto tra le sonorità, Mark Ronson cantautore, compositore e produttore musicale ha sviluppato "Ken the Ep" con tre nuove inedite versione di I'm Just Ken e un video musicale appena pubblicato su YouTube.

In I'm Just Ken ( Merry Kristmas Barbie) un elegantissimo Gosling è circondato dall'orchestra, in una stanza decorata a tema natalizio dove intona la versione natalizia di I'm Just Ken. Al termine dell'esibizione, Ryan Gosling fa il suo augurio all'amata Barbie: "Buon Natale Barbie ovunque tu sia". Ma l'Ep contiene anche una versione acustica di I'm Just Ken che quella più dance "I'm Just Ken (Purple Disco Machine Remix)". Seppur la versione originale di I'm Just Ken sia difficile da battere non possiamo che ammettere che anche la cover natalizia ha il suo fascino!

Nell'attesa di scoprire se Barbie sarà un trionfo anche ai Grammy, potete scoprire qual è stata la rivincita di Greta Gerwig con Barbie!