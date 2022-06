Ryan Gosling è Ken porno divo nel poster parodia di Pleasure, film a luci rosse di MUBI

La prima foto di Ryan Gosling come Ken per il film di Barbie in arrivo nel 2023 per Warner Bros. ha immediatamente fatto il giro del web, e a quanto pare è stata adocchiata anche da NEON, casa di distribuzione americana di Pleasure di Ninja Thyberg.

Nell'esilarante poster parodia pubblicato dall'account ufficiale di NEON su Facebook, infatti, come potete vedere in calce all'articolo il Ken di Ryan Gosling diventa un pornodivo in una sorta di spin-off al maschile dell'acclamato film dedicato all'industria del porno contemporanea. E non c'è dubbio che una gran parte del pubblico mondiale pagherebbe fior di quattrini per vedere un film del genere: non siate timidi e fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti!

Vi ricordiamo che Barbie è una commedia romantica basata sull'omonima linea di giocattoli di Mattel. Il film è diretto da Greta Gerwig da una sceneggiatura scritta da lei e Noah Baumbach. Si tratta del primo live-action basato sull'iconica bambola dopo tanti film d'animazione e serie televisive: il cast include Margot Robbie nel ruolo di Barbie e, come detto, Ryan Gosling nella parte del suo fidanzato Ken. Inoltre, secondo quanto riportato, nel film ci saranno anche Dua Lipa e Saoirse Ronan come versioni alternative di Barbie.

Lo sviluppo del film è iniziato originariamente nel 2014 presso la Sony Pictures, ma nel corso del tempo lo studio ha perso i diritti sulla proprietà intellettuale, che sono passati alla Warner Bros. Pictures. Le riprese principali sono iniziate nel marzo 2022 presso i Warner Bros. Studios, a Leavesden in Inghilterra, con una data d'uscita fissata al ​​21 luglio 2023.