Ryan Gosling oltre Ken: 5 film della star da recuperare prima di Barbie

Ryan Gosling è pronto a tornare sul grande schermo con il nuovo film di Greta Gerwig, Barbie, al fianco di Margot Robbie nel ruolo della protagonista femminile. Gosling mancava dal cinema dallo scorso anno, quando recitò in The Gray Man dei fratelli Russo. Scopriamo altri 5 titoli fondamentali della sua carriera.

Greta Gerwig ha voluto da subito Ryan Gosling per Ken in Barbie. L'attore canadese, dopo gli esordi da ragazzino a Disney Channel e il primo successo in tv nella serie Young Hercules, è diventato una delle più importanti star cinematografiche di Hollywood. Per recuperare alcuni passaggi chiave della sua carriera si può partire dal 2010, anno in cui uscì nelle sale Blue Valentine, dramma sentimentale diretto da Derek Cianfrance con Michelle Williams, nel quale interpreta un ragazzo gentile e sfortunato, Dean, che s'innamora dell'infermiera Cindy (Williams).



Le doti drammatiche di Gosling torneranno utili all'attore anche nel prosieguo della carriera. Nei primi anni '10 del ventunesimo secolo diventa uno degli interpreti preferiti da Nicolas Winding Refn. Nel 2011 è un meccanico e stuntman diurno e autista per la malavita di notte in Drive, al fianco di Carey Mulligan, mentre nel 2013 è Julian, un esperto di boxe thailandese in cerca di vendetta in Solo Dio perdona.

Nel biennio 2016-2017 mette in fila forse i suoi film più importanti e noti al grande pubblico. Dapprima è Sebastian, aspirante pianista jazz in cerca di fortuna a Hollywood, in uno dei film più amati degli ultimi decenni, La La Land di Damien Chazelle, duettando con Emma Stone nei panni dell'aspirante attrice Mia. L'anno successivo entra nel sequel di Blade Runner, nel ruolo di K in Blade Runner 2049, diretto da Denis Villeneuve.



