Ryan Gosling in due nuove clip di First Man - Il Primo Uomo

Ryan Gosling è Neil Armstrong in due nuove clip ufficiali di First Man - Il Primo Uomo, biopic sulla leggendaria figura di Armstrong sviluppata e distribuita dalla Universal Pictures. Come sempre, trovate il materiale promozionale dopo il salto.

Il film racconta la storia di Neil Armstrong, che entrò alla NASA nel 1962 e dopo varie missioni divenne il primo uomo a mettere piede sulla Luna, il 20 luglio 1969.



Il cast di First Man - Il primo uomo include Ryan Gosling nel ruolo di Neil Armstrong, affiancato da Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll, Ciarán Hinds, Christopher Abbott, Patrick Fugit, Lukas Haas, Pablo Schreiber, Ethan Embry, Brian d'Arcy James, Shea Whigham, Cory Michael Smith, Brady Smith, William Gregory Lee, Skyler Bible e John David Whalen.

Damien Chazelle e Ryan Gosling tornano a lavorare insieme dopo lo strepitoso successo di La La Land in First Man - Il primo uomo, basato sulla biografia di James Hansen, 'First Man: A Life Of Neil A. Armstrong'. Scritto dallo sceneggiatore premio Oscar Josh Singer, il film è prodotto da Wyck Godfrey e Marty Bowen attraverso la Temple Hill Entertainment, insieme a Damien Chazelle. Isaac Klausner è il produttore esecutivo.

Uscirà nelle sale italiane il 31 ottobre (in quelle americane è previsto dal 12 ottobre), distribuito da Universal Pictures.