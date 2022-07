Ryan Gosling è già Ghost Rider per il MCU grazie ai superpoteri di BossLogic

Nelle scorse ore è rimbalzato in rete un clamoroso rumor secondo il quale Ryan Gosling sarebbe interessato al ruolo di Ghost Rider per il chiacchierato reboot Marvel Studios, e in men che non si dica il famoso artista BossLogic ha usato i suoi superpoteri per realizzare un bellissimo fan-poster.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, BossLogic ha creato il Ghost Rider di Ryan Gosling partendo da una famosa immagine di Drive di Nicolas Winding Refn, una delle interpretazioni più famose e acclamata dell'attore; la star, che i fan rivedranno nel nuovo film di Netflix The Gray Man diretto dai fratelli Russo, sarebbe successivamente tornato a collaborare col regista danese con l'inafferrabile neon noir Solo dio perdona.

Vi ricordiamo che, nella stessa indiscrezione relativa al possibile coinvolgimento di Ryan Gosling per Ghost Rider, sarebbero state anche smentite le voci secondo cui l'attore avrebbe interpretato Nova nel Marvel Cinematic Universe: il supereroe galattico, già preso in considerazione in passato dalla Marvel, che aveva pensato ad un suo debutto per Guardiani della Galassia e Avengers Infinity War, esordirà prossimamente con una serie tv esclusiva di Disney Plus. Per quanto riguarda il motociclista infernale, va precisato che Ghost Rider non è stato ancora svelato in via ufficiale, sebbene le fonti parlino da anni di un forte interesse dei Marvel Studios a rivitalizzare il personaggio: con numerosi progetti legati al mondo dell'occulto già usciti o in lavorazione, come Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Moon Knight, Werewolf by Night e Blade, secondo voi nel MCU ci sarà posto anche per Ghost Rider? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Prima di salutarvi vi ricordiamo l'appuntamento con il ComicCon di San Diego, dove i Marvel Studios terranno ben due diversi panel dedicati al futuro della saga.