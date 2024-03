Ryan Gosling ha firmato con la Marvel: quale ruolo interpreterà nel MCU?

Forse per rispondere allo scoop di Giant Freak Reboot, tutto da verificare, riguardo a Henry Cavill come Wolverine in Deadpool & Wolverine, il noto insider My time to shine hello ha sganciato un'altra bomba sul futuro del MCU: Ryan Gosling ha firmato con i Marvel Studios.

O avrebbe, per meglio dire, dato che ovviamente attualmente manca ancora l'ufficialità dalle due parti interessate: tuttavia, come forse saprete, l'account di My time to shine hello è da diversi anni uno dei più attendibili per quanto riguarda rumor e anticipazioni, esclusive e indiscrezioni, che spessissimo, per non dire quasi sempre, si rivelano poi accurate. Resta da vedere se le fonti dell'insider si saranno dimostrate all'altezza della reputazione del suo nickname anche questa volta, ma intanto i fan del Marvel Cinematic Universe hanno già iniziato a sognare quale ruolo interpreterà Ryan Gosling nella saga e soprattutto in quale film potrebbe esordire.

La possibilità di vedere Ryan Gosling nel Marvel Cinematic Universe è qualcosa di cui si parla da diverso tempo, e anche lo stesso attore, protagonista recentemente di una grande performance agli Oscar 2024, durante i quali ha cantato dal palco la hit 'I'm just Ken' tratta da Barbie, in passato ha dichiarato di essere pronto a far parte del team dei Marvel Studios. Perfino Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, qualche tempo fa dichiarò di voler trovare il ruolo adatto per Ryan Gosling.

La star sarà Nova? O Ghost Rider? O magari un villain di rilievo, come Dottor Destino? Staremo a vedere come evolverà la situazione, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.

