Ryan Gosling ed Emily Blunt a ritmo di Bon Jovi nel trailer di The Fall Guy!

A poche ore di distanza dalle prime foto di The Fall Guy, l'attesissimo film con Ryan Gosling e Emily Blunt si svela nel suo primo trailer, pubblicato sui canali YouTube di Universal Pictures e ricondiviso dal profilo Twitter/x di CultureCrave.

La clip, della durata di oltre tre minuti, mostra scene da stuntman, battibecchi tra i personaggi e soprattutto un improvviso riavvicinamento. "Non sono l'eroe, sono solo lo stunt" afferma Gosling, ma la risposta è molto eloquente: "No, oggi no". Una storia spensierata? Non del tutto, considerando le frequenti esplosioni e i giri loschi con cui il protagonista avrà a che fare nel corso della storia. Il video sta riscuotendo un incredibile successo, con ben duecentomila visualizzazioni in appena un'ora.

Diretto da David Leith e scritto da Drew Pearce, The Fall Guy racconta la storia di uno stuntman ormai in pensione che, ricongiunto con la sua ex-ragazza (una regista di Hollywood), riceve l'incarico di ritrovare una star di cui si sono perse misteriosamente le tracce: soltanto così il progetto potrà giungere alla conclusione. Nel cast ricordiamo non soltanto Gosling e Blunt, ma anche Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu, Winston DUke e Hannah Waddingham. Ad aver realizzato la colonna sonora è Dominic Lewis.

Le riprese, invece, sono iniziate nell'ottobre 2022 a Sydney, presso i Disney Studios Australia a Moore Park, per poi concludersi nel marzo dell'anno successivo. Considerando la chiusura del Sydney Harbour Bridge, è lecito pensare che alcune scene del film si svolgeranno nel celebre ponte ad arco in acciaio.

Per approfondire l'argomento, ecco i primi dettagli su The Fall Guy rivelati da Universal.