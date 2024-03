Ryan Gosling e Emily Blunt nel nuovo poster di The Fall Guy: lo stile retro è fantastico

Dopo il rinvio dell’uscita di The Fall Guy, ecco che viene svelato il nuovo poster ufficiale con Ryan Gosling e Emily Blunt come protagonisti.

In pieno stile retrò, quasi ricorda la locandina di “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino. Il nuovo poster annuncia la data d’uscita nei cinema, il 3 maggio 2024, e invita lo spettatore a godersi la pellicola in IMAX. The Fall guy “segue Colt Seavers, uno stuntman disoccupato, che viene invitato dalla sua ex ragazza, al debutto nella regia hollywoodiana, a fare da stuntman per una star d'azione emergente e sexy. L’attore si rivela un perfetto idiota e quando quest’ultimo scompare, Colt deve trovarlo e salvarlo dal ventre sporco di Hollywood, nella speranza di ricongiungersi con il suo amore passato, salvare il film e dimostrare di essere il miglior stuntman in circolazione.”

Nel cast del film i già citati Ryan Gosling e Emily Blunt, accanto a loro anche Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu, Winston Duke, Hannah Waddingham e Teresa Palmer. Alla regia del film ci sarà David Leitch e sarà prodotto da Universal Group. Anche se The Fall Guy non è ancora uscito, Leitch ha lasciato intendere che questo potrebbe essere l'inizio di un nuovo franchise. Nel frattempo, anche a Steven Spielberg è piaciuto The Fall guy.