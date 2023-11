Ryan Gosling compie 43 anni: 'Decisi di fare l'attore quando mio zio smise di fare Elvis'

Dagli inizi della sua carriera a oggi abbiamo visto Ryan Gosling cimentarsi in ruoli di ogni caratura, dall'Ercole di Young Hercules al protagonista senza nome di Drive, passando per il Sebastian di La La Land e ovviamente per il Ken di Barbie: una voglia di sperimentare sempre che parte da molto, molto lontano.

L'attore che strinse un accordo segreto con Margot Robbie per Barbie, e che oggi compie 43 anni, ha infatti raccontato qualche tempo fa di aver maturato l'amore per la recitazione, da ragazzino, grazie a uno zio celebre per la sua imitazione di Elvis.

"Quando ero ragazzino, mio zio Perry si mise in mente di fare il sosia di Elvis Presley. Non gli somigliava: era pelato, con i baffi e una voglia sulla faccia. Ma quando entrava nel personaggio diventava Elvis. Venne a vivere da noi e coinvolse me e mia sorella nei suoi show, i miei zii gli facevano da guardie del corpo, le mie zie da coriste. Improvvisamente a casa nostra si respirava un’energia nuova, eccitante" sono state le sue parole.

Gosling prosegue: "Quando, sei mesi dopo, lo zio Perry decise di smettere, mi si spezzò il cuore. Niente spettacoli da preparare, niente applausi, e io di nuovo nella routine della scuola, sapendo che, poiché tutta la mia famiglia lavorava in una cartiera locale, ci sarei finito anche io. A quel punto, ho deciso che da grande avrei fatto come lo zio Perry. Non l’imitazione di Elvis, ma qualcosa di simile, su un palcoscenico, per ritrovare quella gioia che lui ci aveva portato in casa". Che dire, insomma: grazie mille, zio Perry, ovunque tu sia!