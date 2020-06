Ryan Gosling, Come Un Tuono: il film nacque perché il sogno della star era rapinare banche

Stasera torna in televisione Come un tuono, amatissimo dramma scritto e diretto da Derek Cianfrance e con protagonisti Ryan Gosling, Eva Mendes e Bradley Cooper.

Il film, che racconta la storia di diversi personaggi a partire da una rapina, nacque proprio dal sogno proibito di Ryan Gosling, che una volta confessò al regista di aver sempre desiderato di compiere una rapina.

A rivelarlo fu proprio il co-sceneggiatore e regista Derek Cianfrance, che in un'intervista raccontò di come, nel 2007, durante la lavorazione di Blue Valentine (film del 2010 con protagonista sempre Ryan Gosling) si recò a casa dell'attore e gli domandò: "Gli chiesi se c'era qualcosa che aveva sempre dovuto fare ma alla quale aveva dovuto rinunciare, e lui mi rispose che aveva sempre sognato di rapinare una banca. 'Cosa ti ha impedito di rapinare una banca?', gli domandai, e lui rispose: 'La paura di essere arrestato'. E da lì continuammo. 'Secondo e, nella vita reale, come faresti a rapinare una banca?' E Ryan mi disse che forse avrebbe usato una motocicletta, perché è veloce e agile e il casco avrebbe nascosto il suo volto, e poi avrebbe nascosto la motocicletta sul retro di un camion perché dopo la rapina la polizia avrebbe cercato una motocicletta'. Lo guardai a lungo e gli dissi che stavo effettivamente scrivendo una sceneggiatura su un rapinatore di banche, e gli offrii la parte."

Il film è anche famoso fra i fan dell'attore per aver fatto nascere la storia d'amore fra Ryan Gosling e Eva Mendes. Per altri approfondimenti, ecco la recensione di Come un tuono.