Ryan Gosling come Batman in Superman: Legacy? James Gunn risponde al rumor

Il riavvio del DCU è sempre più vicino: una nuova schiera di supereroi riscriveranno l'universo cinematografico di James Gunn e Peter Safran. Ma una rivoluzione ha sempre un punto di inizio e toccherà proprio a Superman, il primo supereroe della storia, compiere questo grande passo.

Per Rachel Brosnahan, Superman dovrà avere "senso dell'umorismo" ma nell'attesa di scoprire nuovi dettagli sull'Uomo d'Acciaio interpretato da David Corenswet, sono molte altre le domande ancora in sospeso su Superman: Legacy. Se il nuovo film di James Gunn promette anche il cameo di tanti eroi, ci sarà posto per Batman?

Nei progetti dei DC Studios il debutto del nuovo uomo pipistrello dovrebbe avvenire con Batman: The Brave and the Bold ma digitando su Letterboxd il titolo di Superman: Legacy spunta, oltre al cast che già conosciamo, anche un inedito nome associato al ruolo di Batman: Ryan Gosling. Che dopo Ken, Gosling abbia sentito la necessità di avvicinarsi nelle tenebre? Le tonnellate di rosa di Barbie, però, non hanno spinto la star di La La Land a indossare la tuta del Cavaliere Oscuro come confermato da James Gunn. Il co-Ceo dei DC Studios ha risposto a uno screen di utente su Threads alzando metaforicamente gli occhi al cielo attraverso un'emoji che ha zittito tutti i possibili rumor.

Il ruolo di Bruce Wayne è ancora vacante nel DCU: ecco la nostra top 5 dei possibili attori che potrebbero interpretare Batman.