Ryan Gosling arriva sul set di The Gray Man: le foto del film dei fratelli Russo

Le riprese di The Gray Man sono iniziate nei giorni scorsi, ed ecco che le prime foto dal set testimoniano l'arrivo dell'acclamato attore nominato all'Oscar Ryan Gosling.

Del resto Gosling è il protagonista della pellicola, che include nel cast anche Ana De Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton e Alfre Woodard: promosso da Netflix come il film più costoso mai prodotto dal servizio di streaming on demand, The Gray Man è un adattamento dell'omonimo romanzo pubblicato nel 2009 e scritto da Mark Greaney, con la star di La La Land e First Man nei panni del celebre Gray Man, un assassino freelance ed ex-agente della CIA.

La sceneggiatura, trasposizione del primo romanzo di una saga, è stata scritta dai Russo assieme agli sceneggiatori del MCU Christopher Markus e Stephen McFeely e vede il protagonista inseguito per tutto il mondo dall'ex-collega della CIA Lloyd Hansen, interpretato da Chris Evans nel ruolo di villain: il film rappresenta la quinta collaborazione dei Russo la star del Marvel Universe Evans dopo Captain America: Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

I registi hanno anche diretto Tom Holland nel loro nuovo film Cherry, disponibile dal 12 marzo su Apple TV+, ma hanno già in mente di trasformare lo spy-movie con Gosling e Evans in un franchise.

