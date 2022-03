Ryan Gosling e quell'amore per Sandra Bullock nato sul set di Formula per un Delitto

Questa sera torna in tv Formula per un Delitto, il thriller psicologico del 2002 che ha visto nascere l'amore tra Ryan Gosling e Sandra Bullock. I due sono stati per circa un anno una delle coppie più invidiate di Hollywood e a quanto pare, nonostante la fine della loro relazione, hanno mantenuto un ottimo rapporto.

Di recente l'attore canadese commentando la sua storia d'amore con la collega ha detto: "Lei è stata una delle mie migliori fidanzate di sempre".

Tra Sandra Bullock e Ryan Gosling ci sono ben 15 anni di differenza ma questo per loro non è mai stato un reale problema. Le riviste scandalistiche dell'epoca sembravano addirittura essere certe che la coppia avesse addirittura in mente di sposarsi ma come sappiamo, le cose sono andate molto diversamente.

Sul set de Le pagine della nostra vita Gosling ha incontrato Rachel McAdams, intraprendendo con lei una delle love story più apprezzate dei fan. Dopo ben 3 anni anche questa è giunta al capolinea nel 2007 e ci sono voluti ben 4 anni prima che l'attore ritrovasse l'amore con Eva Mendes sul set di Come un tuono.

Attualmente Ryan Gosling è molto impegnato nel lavoro e dopo essersi dedicato a The Gray Man e Wolfman è tornato a collaborare con Duke Johnson per The Actor. Invece Sandra Bullock continua la sua collaborazione con Netflix, continuando a macinare successi su successi.