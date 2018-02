Ryan Coogler voleva includere anche Patriot in Black Panther

Mentre Black Panther fa il record di prevendite dei biglietti sul sito, il regista e co-sceneggiatore del cinefumetto,, svela un'idea che lui ehanno accarezzato per un po' di tempo riguardo la pellicola.

Infatti Black Panther ha "rischiato" di includere un altro personaggio dei fumetti della Marvel: Patriot. E non stiamo parlando dello stesso Patriot Jeffrey Mace apparso, per'altro, nel serial televisivo di Agents of S.H.I.E.L.D.. Quello che Ryan Coogler voleva includere nel suo film è Elijah Bradley, uno dei membri degli Young Avengers, che ha fatto il suo debutto sulle pagine dei fumetti nel 2005.

"E' piuttosto folle, per i fan dei fumetti, ma abbiamo accarezzato per un po' l'idea di includere Patriot nella nostra pellicola" ha svelato Coogler "Inizialmente eravamo piuttosto interessati all'idea di poterci lavorare, sia io che Joe Robert Cole, ma abbiamo deciso di scartare l'idea per concentrarci su Wakanda un po' di più".

E anche perché, probabilmente, Patriot non ha poi cosi tanto a che fare con il Wakanda! Questo non vuol dire che potrebbe apparire in un sequel e affiancare Pantera Nera. "I personaggi che hanno sempre fatto parte della sceneggiatura sono quelli del film. M'Baku, Killmonger, T'Challa, Nakia, Okoye, Shuri, Ramonda, Klaue, Everett K. Ross... sono sempre stati nello script, in ogni stesura, assicurandoci che ognuno di loro avesse un bell'arco narrativo" ha concluso.