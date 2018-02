Ryan Coogler voleva includere anche Kraven in Black Panther

L'acclamato Black Panther , nuovo cinefumetto dei, sta arrivando il 14 febbraio in Italia. A qualche giorno dalla, il regista e co-sceneggiatoresvela un nuovo aneddoto dalla realizzazione del film.

Un po' come per il personaggio di Patriot, Ryan Coogler ha svelato in una nuova intervista che, appena ottenuto l'ingaggio, chiese ai Marvel Studios se poteva includere anche Kraven il cacciatore, storico nemico di Spider-Man, all'interno della pellicola.

"Se sei un fan Marvel, quando fai un film del genere cerchi di inserire più personaggi possibili" ha spiegato il regista "Capisci che dietro ci sono delle cose contrattuali. Non hai quel personaggio. Ma c'era questa run di Christopher Priest che adoravo dove c'era questa sequenza con Pantera Nera che combatte Kraven il Cacciatore. Avrei voluto includerla".

A quanto pare la Marvel gli ha detto di 'no' ad una sua inclusione, forse perché Sony ha in programma una pellicola stand-alone sul personaggio? "Ho sempre adorato Kraven" ha continuato Ryan Coogler "C'è stato un momento in cui gli ho detto loro 'posso inserire Kraven?' e loro mi hanno riposto 'nah, non hai Kraven'. Ma adesso non so se avrebbe funzionato con la pellicola cosi come è oggi, erano i primi giorni".

Voi lo avreste visto bene nel film un personaggio storico dell'Uomo Ragno come Kraven?