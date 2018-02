Ryan Coogler sul suo ingaggio come regista di Black Panther, nuova clip

Black Panther arriverà nei cinema italiani la settimana prossima e, per ora, la stampa statunitense lo sta premiando, con recensioni positive e un belsu. Insomma, sembra che il registaabbia fatto centro.

In una nuova intervista, il regista e co-sceneggiatore Ryan Coogler ha ricordato di come ha ottenuto l'incarico di dirigere Black Panther ed il suo primo incontro con i Marvel Studios: "E' stato strano perché non ho dovuto fare un pitch, ho ricevuto una chiamata da Nate Moore, produttore esecutivo di Captain America: The Winter Soldier e di Captain America: Civil War. Era tipo il braccio destro di Kevin Feige su tutti i progetti, mi ha chiamato lui. Aveva sviluppato il progetto per anni allo studio. Quindi ho ricevuto quella chiamata, ho chiesto loro costa stavano provando a fare, come lo studio lavorava perché non sapevo come la Marvel lavorasse. Ero curioso. Da lì ho incontrato Kevin, Louis D'Esposito, Victoria Alonso. Ho sentito cosa stavano cercando di fare. Stavano sviluppando il progetto e mi hanno detto 'stavamo pensando a questo e quest'altro. Abbiamo pensato che quest'altra cosa potrebbe essere interessante'.".

"Mi sono seduto con loro, e ho dovuto pensare. Ho guardato Civil War, che non era ancora uscito, e capire cosa avrei fatto. Cosi sono andato da loro e gli ho detto cosa avrei fatto e che volevo farlo solo se avrei esplorato determinate cose" continua il regista, affermando che il suo contratto prevede "un film alla volta".

Intanto è arrivata in rete una nuova clip dal film che trovate proprio in questa notizia.