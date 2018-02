Ryan Coogler sul finale alternativo di Black Panther e uno dei personaggi Marvel

Il regista e co-sceneggiatore Ryan Coogler è felicissimo: il suo ultimo film, il cinefumetto dei, è un enorme successo al box-office, acclamato da pubblico e da critica.

ATTENZIONE! SPOILER!

Ryan Coogler ha svelato il finale alternativo di Black Panther in una nuova intervista e... diciamo che l'abbiamo già visto al cinema! Il finale originale è stato poi tramutato nella sequenza a metà dei titoli di coda: "Quello è stato per poco il finale. Abbiamo giocato un po' con un po' di modi sul come farlo finire. Siamo andati avanti e indietro alle Nazioni Unite, e c'è stata una versione in cui la scena delle Nazioni Unite appariva prima di quella ambientata ad Oakland. Ma alla fine ci siamo domandati come volevamo farlo finire effettivamente. Quale è il finale più emotivo? 'Chi è più commosso? Quel bambino alla fine o le persone sedute alle Nazioni Unite? E cosi aveva più senso quel finale e includere l'altra sequenza nei titoli di coda".

Riguardo la totale assenza di Bucky Barnes (Sebastian Stan), incluso solo nella scena post-titoli di coda, Coogler aggiunge: "Una scena su Bucky... abbiamo sempre pensato che fosse qualcosa riguardante Shuri, Bucky Barnes è il suo incarico. Abbiamo lanciato un suggerimento ai fan quando portano Ross in Wakanda e dice 'oh, un altro'. E poi Bucky ha un pesantissimo disturbo post-traumatico da stress, l'unica cosa da fargli fare è gettarlo in mezzo a quella guerra civile. E poi potrebbe essere potenzialmente problematico avere degli africani combattere tra di loro e far arrivare il tipo bianco che gli spara! [ride] Ne eravamo consapevoli. Bucky non è abituato a neutralizzare la gente in maniera pacifica, lui è un assassino...".