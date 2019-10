Ryan Coogler è ancora in alto mare nella sceneggiatura di Black Panther 2

Nonostante l'annuncio della data di uscita di Black Panther 2 sia avvenuto in pompa magna alla scorsa D23 Expo, il Wall Street Journal è convinto che i lavori sul nuovo film Marvel Studios siano ancora in alto mare.

La storica rivista nelle scorse ore ha infatti pubblicato una nuova analisi deii recenti successi di Bob Iger, ceo della Disney, e parlando dei numerosi brand di successo che l'azienda possiede ovviamente si è finito a parlare del Marvel Cinematic Universe.

Black Panther 2 viene menzionato nello specifico, e il Wall Street Journal ha confermato che il lavoro sulla sceneggiatura è attualmente in corso. L'articolo implica che Coogler abbia "appena iniziando il processo di delineamento della storia" per l'atteso sequel di Black Panther, e chiaramente questo significa che c'è ancora molto lavoro da fare.

Ad oggi, anche per via del fatto che evidentemente non c'è ancora una storia di cui parlare, sono pochissimi i dettagli conosciuti a proposito del film, se non che farà parte della Fase 5 del MCU e non sarà intitolato semplicemente Black Panther 2, ma avrà un suo peculiare sottotitolo come la maggior parte delle produzioni Marvel Studios recenti.

Gli altri progetti della Fase 5 ci sono Guardiani della Galassia Vol. 3, Captain Marvel 2, Blade, Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk, e un nuovo misterioso film con lo Spider-Man di Tom Holland, anche se nessuno di questi titoli ha ancora una data di uscita ufficiale.