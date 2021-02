Ruth Wilson, la star di His Dark Materials nel cast del nuovo film con Sam Rockwell

La star della serie His Dark Materials, Ruth Wilson, sarà co-protagonista del prossimo film targato Searchlight ancora senza titolo, diretto da Tom George e con il premio Oscar Sam Rockwell. Wilson sta vivendo un periodo molto prolifico della sua carriera, ed è nota al pubblico principalmente per aver recitato nella serie Showtime, The Affair.

Attualmente è impegnata nella produzione di Oslo della HBO, diretto da Bartlett Sher e prodotto da Steven Spielberg, Kristie Macosko, Marc Platt e Adam Siegel. Wilson di recente ha girato True Things, prodotto da Jude Law.

Prossimamente riprenderà il ruolo della signora Coulter nella terza stagione di His Dark Materials.



Il cast del film di Tom George è arricchito dalla presenza di Saoirse Ronan, David Oyelowo e il premio Oscar Adrien Brody.

Ambientato a Londra, il film seguirà le vicende di un produttore hollywoodiano disperato che decide di rivoluzionare un popolare spettacolo teatrale in scena su un palco del West End. Quando verranno uccisi i membri della produzione, l'ispettore Stoppard (Sam Rockwell) e la recluta Stalker (Saoirse Ronan) si troveranno nel bel mezzo di un mistero da risolvere sullo sfondo del mondo glamour del teatro londinese e della criminalità.

Al cinema Ruth Wilson ha recitato anche in film quali Anna Karenina di Joe Wright, The Lone Ranger di Gore Verbinski e Saving Mr. Banks di John Lee Hancock.



