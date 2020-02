Ruth Wilson e Matt Bomer saranno i protagonisti di The Book of Ruth

È sicuramente una vita che merita di essere narrata quella di Ruth Cocker Burks, attivista che negli anni '80 si prodigò per migliorare le condizioni di vita dei malati di AIDS prendendosene cura personalmente e combattendo numerose battaglie per una maggior informazione sulla malattia.

Il film che ne racconterà la storia s'intitolerà The Book of Ruth e vedrà Ruth Wilson nei panni della protagonista Ruth Cocker Burks, mentre Matt Bomer interpreterà il vicino di casa della donna, un uomo gay andato via da New York dopo la morte del compagno proprio a causa della terribile malattia.

Donna molto devota, madre di una figlia di sei anni e fortemente dedita al suo lavoro, nel 1983 (anno in cui il film è ambientato) Burks fu particolarmente scossa dalla storia del suo vicino, tanto da decidere di impegnarsi personalmente a prendersi cura dei malati di AIDS e a informarsi per tentare di dare una mano per gestire un'epidemia che tra gli anni '80 e '90 registrò un altissimo tasso di mortalità.

"È un grande onore e privilegio per noi raccontare questa storia così importante sulla responsabilità che ogni essere umano ha verso il suo prossimo, specialmente in periodi di crisi. Come uomo gay, sento che la storia di Ruth e della sua empatia contro ogni pregiudizio sia una storia di cui abbiamo particolarmente bisogno di questi tempi. È di vitale importanza ricordare che abbiamo perso quasi un'intera generazione a causa dell'AIDS e che tante persone, inclusa Ruth, sacrificarono i loro interessi e le loro comodità per prendersi cura dei bisognosi" ha spiegato il regista Michael Arden.